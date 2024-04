NFL: Chicago draftet Quarterback Williams als Nummer eins

Quarterback Caleb Williams ist in der US-Footballliga NFL erwartungsgemäß als Nummer eins gedraftet worden. Die Chicago Bears entschieden sich bei der Talenteauswahl in Detroit an erster Stelle für den 22-Jährigen von der University of Southern California. Williams hatte 2022 die Heisman Trophy für den besten College-Spieler gewonnen, in Chicago erhält er einen mit 38,8 Millionen Dollar dotierten Vierjahresvertrag.