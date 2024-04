NFL: Rekordvertrag für deutschen NFL-Star!

Zahltag für Amon-Ra St. Brown! Der deutsche NFL -Star unterschreibt bei den Detroit Lions einen neuen Vertrag - und was für einen!

Wie NFL-Insider Ian Rapoport meldet, bindet sich der Wide Receiver für weitere vier Jahre an die Franchise aus Michigan. Dabei kassiert St. Brown mehr als 120 Millionen Dollar - pro Jahr also 30 Millionen. Insgesamt sind 77 Millionen garantiert.

St. Brown: „Kann es nicht erwarten“

„Ich kann es nicht erwarten. Ich bin hier, für vier weitere Jahre“, meldete sich der Passempfänger via Instagram-Story zu Wort.

St. Brown war 2021 im Draft in der vierten Runde gezogen worden. Seither läuft er für die Lions auf und schaffte es bislang zweimal in den Pro Bowl. Er fing insgesamt 21 Touchdowns und erlief einen weiteren in seiner Karriere.