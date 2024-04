O.J. Simpson mit 76 Jahren gestorben

O.J. Simpson, früherer Football-Superstar und berühmt-berüchtigter Straftäter, ist tot. Wie seine Familie mitteilte, erlag Simpson am Mittwoch im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Angehörigen an einem Krebsleiden.

Seine Flucht in einem weißen Ford Bronco vor 20 Polizei-Autos in Beverly Hills wurde live im Fernsehen übertragen, er wurde verdächtigt, seine Ex-Frau und ihren Begleiter ermordet zu haben. In einem spektakulären Indizienprozess wurde Simpson freigesprochen, landete aber später wegen eines Raubüberfalls in Las Vegas dennoch im Gefängnis. 2017 kam er in Freiheit - für die letzten sieben Jahre seines bewegten Lebens.