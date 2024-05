Gleiche Stadt, aber anderer Bundesstaat? Kurioser Umzugs-Plan der Chiefs

Nachdem bereits ein Umzug nach Dallas im Raum stand, hat sich nun ein weiterer Plan aufgetan. Im Bundesstaat Kansas, der unmittelbar westlich an Kansas City in Missouri angrenzt, soll laut Medienberichten ein Gesetz geplant sein, dass die Chiefs anlocken soll. Diesem zufolge müssten Finanzierungen von Großprojekten wie dem eines Stadions nicht erst durch eine Volksabstimmung bestätigt werden.

Der Gesetzesentwurf sieht außerdem vor, dass jedes Projekt für ein Profi-Sportteam einen Komplex mit mehr als 30.000 Sitzplätzen und Investitionen in Höhe von mindestens einer Milliarde Dollar umfassen muss. So müsste der aktuelle Super Bowl-Sieger nicht einmal die Stadt verlassen, denn Kansas City wird mitten in der Stadt von der Staatsgrenze zwischen Kansas und Missouri geteilt.