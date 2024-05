NFL-Hammer um Beckham Jr. fix

Neuer Anlauf in Florida: NFL -Star Odell Beckham Jr. hat sich wie erwartet den Miami Dolphins angeschlossen. Der Klub gab am Mittwoch die Verpflichtung des Super-Bowl-Siegers von 2022 bekannt, nannte aber keine Details.

In Miami wird Beckham, der zuletzt nicht mehr an seine starken Leistungen früherer Jahre herankam, voraussichtlich eine Rolle als dritter Receiver hinter dem Star-Tandem Tyreek Hill und Jaylen Waddle zukommen.

Nach vielen Verletzungen: Was hat Beckham Jr. noch drauf?

Beckham hatte mit einem Touchdown entscheidenden Anteil am Super-Bowl-Sieg der Los Angeles Rams vor zwei Jahren, erlitt aber noch im Spiel einen Kreuzbandriss, der ihn die gesamte nachfolgende Saison zum Zuschauen zwang. 2023 schloss sich der 31-Jährige den Baltimore Ravens an, für die er in der abgelaufenen Saison 35 Pässe für 565 Yards fing und drei Touchdowns erzielte.