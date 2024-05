NFL: Bills verpflichten Olympiasieger im Ringen

Ein Olympiasieger und Wrestling-Star in der NFL? Die Buffalo Bills haben eine durchaus bemerkenswerte Personalie getätigt und Gable Steveson, Goldmedaillengewinner von Tokio 2021 im Freistilringen, unter Vertrag genommen. Dies bestätigte die Franchise, die zuletzt 1993 im Super Bowl vertreten war, am Freitag. Steveson (24) sei als Defensive Tackle vorgesehen, er erhält einen Rookie-Vertrag über drei Jahre.

"Ich hatte das Glück, auf höchstem Niveau in meinem Sport anzutreten. Nun freue ich mich aber auf die Herausforderung zu sehen, wie sich meine Fähigkeiten im Ringen auf den Football übertragen lassen", sagte Steveson.

Er hatte vor knapp drei Jahren in der Gewichtsklasse bis 125 kg im Freistilringen olympisches Gold gewonnen. Anschließend wechselte Steveson in den Unterhaltungsbereich und schloss einen Vertrag mit der World Wrestling Entertainment (WWE), in der auch sein älterer Bruder Bobby auftritt. Im Mai wurde Gable Steveson entlassen.