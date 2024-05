NFL-Gastspiel in München - Termin steht fest

Das NFL-Gastspiel in der Münchener Allianz Arena ist terminiert worden. Wie die nordamerikanische Profiliga am Mittwoch bekannt gegeben hat, treffen die Carolina Panthers am 10. November (15.30 Uhr) im Stadion von Fußball-Rekordmeister Bayern München auf die New York Giants. „Wir freuen uns“, sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Schon die Premiere 2022 sei „emotional“ und „unvergesslich gewesen“.

Damals hatten die Tampa Bay Buccaneers um den vor zwei Jahren noch aktiven Star-Quarterback Tom Brady die Seattle Seahwaks mit 21:16 besiegt. 2023 gastierte die NFL dann in Frankfurt, nun folgt die Rückkehr nach Bayern. "Dies wird unser erstes reguläres Saisonspiel in Deutschland sein und wir haben bis November noch eine Menge Arbeit vor uns", sagte Giants-Head-Coach Brian Daboll.

2024 spielt die NFL bei ihren Europa-Spielen aber nicht nur in Deutschland. Im Vorfeld des Spektakels in München werden drei Spiele in London stattfinden, zwei im Stadion von Tottenham Hotspur (Jets vs. Vikings und Jaguars vs. Bears) und eines im legendären Wembley (Patriots vs. Jaguars).