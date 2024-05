NFL plant historische Technik-Revolution

Technik-Revolution in der NFL ? Laut CBS in den USA plant die Liga, ein optisches Trackingsystem einzuführen. Mit der Einführung wollen die Verantwortlichen eine genauere Platzierung des Balles erreichen und so menschliche Fehler eliminieren.

Damit würde die sogenannte Chain Crew bald Geschichte sein. Die Männer, die dafür zuständig sind, die Distanz zum neuen First Down anzuzeigen, sollen nämlich von der Technik abgelöst werden.

Nachdem es bereits in der vergangenen Saison interne Tests in einigen Stadien gegeben hatte, beabsichtigt die Liga nach Informationen von CBS, das System, das bereits in der USFL und UFL genutzt wurde, nun in allen NFL-Vorbereitungsspielen zur Anwendung kommen zu lassen.