NFL: Three-peat? Brady zweifelt an Super-Bowl-Sieger

Sieben Spielzeiten hat Patrick Mahomes bislang in der NFL absolviert und bereits dreimal krönte sich der Quarterback am Ende der Saison mit Super-Bowl-Sieg. Nach zuletzt zwei Titeln in Folge ist das Ziel für den Superstar der Kansas City Chiefs klar, der dritte Erfolg in Serie soll her. Trotz der bisherigen Erfolgsgeschichte hegte nun ausgerechnet Tom Brady, der erfolgreichste NFL-Spieler aller Zeiten, Zweifel an dieser Mission.

„Drei davon (Super-Bowl-Siege, Anm. d. Red.) in drei aufeinanderfolgenden Saisons zu schaffen, mit dem letzten Pick im Draft, einem sehr schweren Schedule, der ständigen Fluktuation bei den Free Agents und weiterhin motivierten Jungs, das ist eine große Herausforderung“, erklärte die NFL-Ikone in der Show The Herd.

Chiefs dennoch in Favoritenrolle

Brady merkte zudem an, dass „der Spielraum für Fehler hauchdünn“ sei und die Chancen aus diesem Raum eher „gering“ seien. Zwar konnte der langjährige Quarterback der New England Patriots in seiner Karriere ganze siebenmal die Vince-Lombardi-Trophy gewinnen, ein Three-peat gelang ihm jedoch nicht.

Allerdings sei der eher pessimistische Ausblick von Brady kein Grund, „dass die Chiefs es nicht schaffen könnten“. Ganz im Gegenteil, denn der 46-Jährige erklärte: „Glauben Sie mir, jeder würde sie wahrscheinlich als einen der Favoriten nennen.“

Superstar Kelce mit Respekt vor Spielplan