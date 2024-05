Premiere: NFL an Weihnachten erstmals auf Netflix

Netflix weitet sein Engagement im Spitzensport weiter aus und will nun auch im American Football Fuß fassen. Wie der Streaming-Anbieter am Mittwoch bekannt gab, werden in der kommenden Saison erstmals zwei NFL-Spiele live auf der Plattform übertragen. Netflix hat sich die Rechte für die zwei prestigeträchtigen Partien am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 gesichert. Auch in den folgenden beiden Jahren will der Anbieter Spiele an Weihnachten zeigen.