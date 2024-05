Tragisches Karriereende für NFL-Star!

Price wurde im NFL-Draft in der ersten Runde gewählt

Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen wurde er 2018 in der ersten Runde des NFL-Drafts von den Cincinnati Bengals ausgewählt. Zum absoluten Star reichte es aber nicht. Außerdem war er für die New York Giants, Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals, New Orleans Saints und Dallas Cowboys aktiv.

„Ich bin wirklich dankbar für die Gelegenheit, in einigen der großartigsten Stadien der Welt gespielt zu haben“, fügte Price hinzu. „Ich bin dankbar dafür, dass ich an der Seite von Männern trainiert und gespielt habe, die es auch weiterhin in die Pro Bowls, All Pro Rosters und Hall of Fame schaffen werden.“