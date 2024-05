Übertragungs-Hammer in der NFL

Die beste Football-Liga der Welt dringt in Sachen Übertragung in neue Sphären vor. Wie Netflix bekanntgab, überträgt der Streaming-Service ab der kommenden Saison die Christmas Games der NFL – und das weltweit.

Demnach werden die beiden Partien, die am 25. Dezember 2024 stattfinden, auf allen Kontinenten zugänglich sein. In den Jahren 2025 und 2026 wird Netflix jeweils mindestens ein Spiel am ersten Weihnachtsfeiertag zeigen.