Wechselhammer in der NFL! Neues Team für Odell Beckham Jr.

Odell Beckham Jr. hat ein neues Team in der NFL gefunden! Nach seiner Entlassung bei den Baltimore Ravens heuert der einstige Superstar-Wide-Receiver offenbar bei den Miami Dolphins an. Das berichten die NFL-Insider Tom Pelissero und Ian Rapoport.

Der 31-Jährige war in der vergangenen Saison mit den Ravens erst im AFC Championship Game der Playoffs gescheitert und hatte in der Saison 35 Pässe für 565 Yards Raumgewinn gefangen. An die Top-Statistiken seiner Karriere kam der dreimalige Pro-Bowler jedoch nicht heran.