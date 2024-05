"Wenn ihr jemals anruft ..." - Comeback von NFL-Legende?

2022 verkündete NFL-Star J.J. Watt nach zwölf Jahren in der besten Football-Liga der Welt sein Karriereende. Doch war es das wirklich für den 35-Jährigen? Bei den Houston Texans wurde er dreimal zum Defensive Player of the Year gewählt, bei SportsRadio 610 verriet er nun: „Ich habe DeMeco [Cheftrainer der Texans; Anm. d. Red.] letztes Jahr gesagt: ‚Ruf nicht an, es sei denn, ihr braucht mich unbedingt, aber wenn ihr jemals anruft, bin ich da.‘“