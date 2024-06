Fix! NFL-Star unterschreibt Rekord-Deal

Jetzt ist der Mega-Deal in trockenen Tüchern! Justin Jefferson hat seinen Vertrag bei den Minnesota Vikings um weitere vier Jahre bis März 2029 verlängert. Das gab die Franchise aus dem Norden der USA am Montag auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt.

Die Besonderheit: Jeffersons Gehalt soll in diesem Zeitraum unfassbare 140 Millionen US-Dollar betragen, davon sind 110 Millionen garantiert. Der 24-Jährige avanciert damit nicht nur zum bestbezahlten Wide Receiver der NFL -Geschichte, sondern auch zum derzeit höchstbezahlten Nicht-Quarterback.

Jefferson löst Deutsch-Amerikaner ab

„Die Zeit ist endlich gekommen. Das ist der Deal, auf den ich bereits warte, seit ich ein kleines Kind bin“, freute sich Jefferson in einem Verkündungs-Video der Vikings und richtete einige Worte an seine Familie: „Meiner Mutter und meinem Vater möchte ich danken. Dies ist eine Reise für uns alle, und ihr seid immer noch bei jedem Schritt auf dem Weg dabei. An meine Brüder Rickey und Jordan, ihr seid alles. Ihr habt mich zu dem gemacht, der ich heute bin.“