NFL-Star von Hausbrand überrascht!

Diese Nacht wird Randall Cobb so schnell wohl nicht vergessen. Mitten in der Nacht bricht im Haus des NFL -Stars plötzlich ein Feuer aus. Der 33-Jährige und seine Familie hatten jedoch Glück im Unglück und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Cobbs Ehefrau Aiyda schilderte in den sozialen Medien die schrecklichen Momente. „Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind“, verriet sie. „Das Tesla-Ladegerät fing gestern spät in der Nacht in der Garage Feuer und die Flammen breiteten sich schnell aus. Wir verließen das Haus mit nichts als den Kleidern, die wir am Leib trugen und ohne Schuhe an den Füßen.“