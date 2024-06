Barry Sanders, Franchise-Ikone der Detroit Lions von Amon-Ra St. Brown, enthüllt, dass er „unerwartet“ von Herzproblemen heimgesucht worden ist. Über Details spricht er nur in Andeutungen.

Barry Sanders, Franchise-Ikone der Detroit Lions von Amon-Ra St. Brown, enthüllt, dass er „unerwartet“ von Herzproblemen heimgesucht worden ist. Über Details spricht er nur in Andeutungen.

Drama um einen der Größten der NFL-Geschichte: Hall-of-Fame-Runningback Barry Sanders ist am vergangenen Wochenende von Herzproblemen heimgesucht worden.

„Am Vatertagswochenende erlitt ich einen gesundheitlichen Schock in Bezug auf mein Herz“, schrieb der 56-Jährige auf X . Sanders nannte keine genauen Einzelheiten über seinen gesundheitlichen Zustand. Er beschrieb die Erfahrung lediglich als „unerwartet“ und „eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, auf unser körperliches Wohlbefinden zu achten, auch wenn es uns gut geht“.

In seinem Post bedankte sich die Detroit Lions-Legende auch bei den „Ärzten, Krankenschwestern und dem medizinischen Fachpersonal“, die ihn behandelt haben. Künftig wolle er mehr auf sich achten. „Auf Empfehlung meiner Ärzte nutze ich diese Gelegenheit, um meine Gesundheit und mein Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen“, erklärte die Franchise-Ikone der Detroit Lions, bei denen nun der deutsche Top-Receiver Amon-Ra St. Brown aktiv ist.

Die Lions bekundeten öffentlich ihre Anteilnahme und schrieben: „Get well soon Barry“ - „Gute Besserung, Barry“.

Barry Sanders ist eine Legende

Sanders war einer der besten Runningbacks der Football-Geschichte, der schon am College nationale Aufmerksamkeit erlangte: Nach einer Rekord-Saison für die Oklahoma State University - bis heute für Experten die größte College-Spielzeit eines Runningbacks - wurde er 1988 mit der begehrten Heisman Trophy ausgezeichnet und wurde im Jahr darauf an Position 3 in die NFL gedraftet.