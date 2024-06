Tragödie: NFL-Hoffnung mit nur 21 Jahren erschossen

Traurige Nachricht aus der Football-Welt: Marcus „MJ“ Daniels Jr. wurde in den USA erschossen. Das Talent war auf dem Weg in die NFL.

Diese Nachricht schockt die gesamte Football-Welt: Marcus „MJ“ Daniels Jr., ein junger Cornerback der Southern Mississippi, wurde am Dienstagabend in Hattiesburg ermordet. Laut Angaben der örtlichen Polizei sei die Ursache eine todbringende Schießerei in der Nähe einer Autobahn gewesen.