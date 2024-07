Colts in Not: Sack-Leader Samson Ebukam fällt für gesamte Saison 2024 aus

Verletzung während des Trainings

Ebukams Verletzung ereignete sich während einer Trainingseinheit am Sonntag, bei der das gesamte Team anwesend war. Der Verlust des erfahrenen Verteidigers ist ein harter Schlag für die Colts, die sich auf ihre starke Defensive Line verlassen hatten. Ebukam erzielte in der Saison 2023 beeindruckende 9,5 Sacks, was einen Karrierebestwert für den Spieler darstellt, der in seine achte NFL-Saison geht. Darüber hinaus führte er das Team mit drei erzwungenen Fumbles an und verzeichnete 17 Quarterback-Hits, nur übertroffen von DeForest Buckner, einem dreifachen Pro-Bowl-Spieler.