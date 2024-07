Detroit Lions: Schockverletzung von John Cominsky gefährdet Playoff-Hoffnungen

Playoff-Hoffnungen in Gefahr

Ein Insider sagte gegenüber Schefter, dass Cominsky "möglicherweise für die Playoffs zurückkehren könnte", sollte es den Lions gelingen, sich für die Postseason zu qualifizieren. Der 6-Fuß-5, 285 Pfund schwere Cominsky wurde am Dienstag vom Feld gefahren, als das Team sein zweites Training in voller Montur absolvierte.

Wichtige Stütze in der Defensive

In der vergangenen Saison war Cominsky ein entscheidender Faktor für die Lions. Er startete in allen drei Playoff-Spielen und in 11 der 16 regulären Saisonspiele. In den Playoffs verzeichnete er zwei Quarterback-Hurries und half den NFC North Champions dabei, erstmals seit 1957 zwei Playoff-Spiele in einer Saison zu gewinnen. In der regulären Saison erzielte er zwei Sacks.