NFL-Star streikt und riskiert Millionen!

NFL Network Insider Tom Pelissero berichtete am Dienstag, dass Lamb nicht im Teamflugzeug nach Kalifornien saß. Spätestens am Mittwoch müsste der Profi im Trainingscamp im kalifornischen Oxnard erscheinen.

Cowboys: Lamb droht Millionenstrafe

Es ist die Fortsetzung einer Pattsituation zwischen einem der besten Receiver der NFL und dem Team, das ihn gedraftet hat. Er hatte bereits das verpflichtende Minicamp im Juni verpasst, was zu Geldstrafen in Höhe von fast 100.000 Dollar führen könnte. Die Strafe für das Verpassen eines Camp-Tages beläuft sich derweil für Spieler mit Rookie-Vertrag auf 40.000 Dollar.

Das Boykottieren des Camps könnte Lamb also teuer zu stehen kommen. Sollte er die Teilnahme komplett verpassen, droht ihm eine Geldstrafe von 1,6 Millionen Dollar. Diese würde ihm wohl nur erlassen, wenn sich beide Seiten auf einen neuen Vertrag einigen würden. Lamb, der ins letzte Jahr seines Rookie-Vertrags geht, würde Stand jetzt 17,99 Millionen Dollar in der anstehenden Saison verdienen.

NFL-Star Lamb spekuliert auf Monster-Vertrag

Allerdings spekuliert der Wide Receiver auf einen ähnlichen Deal wie seine Kollegen aus den anderen Teams auf der gleichen Position. Justin Jefferson von den Minnesota Vikings, A.J. Brown und DeVonta Smith von den Philadelphia Eagles und Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions schlossen in der Offseason äußerst lukrative Verträge ab. Lamb versucht nun, das zu bekommen, was er seiner Meinung nach verdient hat.

Lamb hat seine dritte Pro Bowl-Saison in Folge hinter sich, in der er seine erste All-Pro-Auszeichnung erhielt. Er erzielte 135 Receptions für 1.749 Yards und 12 Touchdowns in der NFL und in seiner Karriere - jeweils Karrierebestwerte.