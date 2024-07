NFL: Mega-Vertrag für Tagovailoa bei den Dolphins

Quarterback-Star Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins steigt zu den Topverdienern in der nordamerikanischen Profiliga NFL auf. Der Football-Profi unterschrieb laut ESPN einen neuen Vierjahresvertrag bis 2028 über 212,4 US-Millionen Dollar (knapp 197 Millionen Euro) bei seinem Team. Es ist der höchste Vertrag in der Franchise-Geschichte der Dolphins. In der NFL hat es nie zuvor einen lukrativeren Deal über vier Spielzeiten gegeben.

Miami wählte den Quarterback im Draft 2020 an fünfter Position aus. Im April 2023 gab er eine Pressekonferenz, auf der er erklärte, nach einigen Gehirnerschütterungen ein Karriereende in Erwägung gezogen zu haben. Doch Tagovailoa entschied sich, weiterzuspielen und wurde in der abgelaufenen Saison erstmals in den Pro Bowl der besten Spieler der Saison gewählt. Das große Ziel der Dolphins mit dem Linkshänder ist der erste Super-Bowl-Triumph seit 1974.