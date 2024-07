Raiders-Fan sorgt mit Kermit-Puppe für viralen Streich gegen Chiefs

COSTA MESA, Kalifornien – Die Las Vegas Raiders haben es sich in letzter Zeit zur Gewohnheit gemacht, die Kansas City Chiefs zu provozieren. Die Chiefs, die in den letzten fünf Jahren dreimal den Super Bowl gewonnen haben, darunter auch im Februar im Allegiant Stadium, wurden erneut Ziel eines Streichs.

Ein Kermit-Puppenstreich sorgt für Aufregung

Am Donnerstag tauchte ein mittlerweile gelöschtes virales Video auf, das Kermit den Frosch und einen Seitenhieb auf Patrick Mahomes beinhaltete. Raiders-Fan Josh Jacopetti verkleidete eine Kermit-Puppe so, dass sie wie der Chiefs-Quarterback aussah – dessen Stimme oft mit der des Sesamstraßen-Stars verglichen wird – und brachte sie zum Training der Raiders.

Rookie Trey Taylor nimmt es mit Humor

Während die Spieler durch eine Autogrammlinie gingen, wurde Kermit an den Rookie-Safety Trey Taylor weitergegeben, der den grünen Kerl auf seine Hand setzte und lachte. Ein Raiders-Fan filmte die Szene und stellte das Video in die sozialen Medien. Die Chiefs und ihre Fans bemerkten dies schnell.

Reaktionen auf den Streich

Der Athletiktrainer von Mahomes schrieb auf X (ehemals Twitter) schlicht: „Wir werden uns daran erinnern.“ Der Fan, der das Video gepostet hatte und als Andrew Q bekannt werden wollte, entschuldigte sich später bei Taylor. „Ich habe ein paar Kreatoren gefragt, ob es geschmacklos war“, schrieb er in einer direkten Nachricht an ESPN. „Ich habe einige innerhalb der Organisation um Entschuldigung bei Trey gebeten und gefragt, ob er Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen möchte. Ich bin neu in diesem Bereich und habe gelernt, dass nicht alles, was viral geht, auch gut ist.“