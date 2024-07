Schock für Detroit Lions: Kicker Michael Badgley fällt für die gesamte Saison aus

Verletzung und Operation

Starke Leistungen in der Vergangenheit

Michael Badgley zeigte in der vergangenen Saison beeindruckende Leistungen. Er verwandelte alle sieben seiner Field-Goal-Versuche sowohl in der regulären Saison als auch in den Playoffs, nachdem er im Februar von den Lions erneut verpflichtet worden war. In seiner Karriere traf er 56 von 58 Field-Goal-Versuchen aus einer Distanz von weniger als 40 Yards, was einer Erfolgsquote von 96,6 Prozent entspricht. In der 13. Woche der Saison 2022 wurde er sogar zum NFC Special Teams Player of the Week ernannt.