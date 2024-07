Schock für die Dallas Cowboys: Sam Williams erleidet Kreuzbandriss und fällt aus

von SPORT1-AI 29.07.2024 • 08:35 Uhr Sam Williams von den Dallas Cowboys erleidet einen Kreuzbandriss im linken Knie während eines Special-Teams-Drills und fällt für die gesamte Saison aus.

Bevor die Dallas Cowboys ihr erstes Training im vollen Kontaktmodus absolvierten, mussten sie bereits einen herben Rückschlag hinnehmen. Pass-Rusher Sam Williams zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie eine Quelle ESPN am Sonntag mitteilte. Diese Verletzung beendet Williams‘ Saison, bevor sie überhaupt richtig beginnen konnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Verletzung während des Special-Teams-Drills

Williams verletzte sich während einer Übungseinheit der Special Teams, als er in ein Blockduell verwickelt war. Er blieb mehrere Minuten am Boden liegen und wurde von den medizinischen Betreuern der Cowboys versorgt. Als er schließlich auf einen Wagen gehoben wurde, konnte er nicht auf sein Bein treten und wurde direkt in die Umkleidekabine gebracht.

Wichtiger Bestandteil der Verteidigung

Die Cowboys hatten große Hoffnungen in Williams gesetzt, der hinter DeMarcus Lawrence und Micah Parsons eine wichtige Rolle im Pass-Rush übernehmen sollte. In der Free Agency wechselten Dorance Armstrong und Dante Fowler zum ehemaligen Defensive Coordinator Dan Quinn bei den Washington Commanders. Zusammen hatten sie im letzten Jahr 11,5 Sacks erzielt. Williams selbst konnte in seinen ersten beiden Saisons 8,5 Sacks verbuchen und war 2023 mit 4,5 Sacks drittbester Sack-Leader des Teams, obwohl er nur 28,3% der defensiven Snaps spielte.

Neuzugänge und Perspektiven

Die Cowboys wählten Williams 2022 in der zweiten Runde des Drafts aus Ole Miss aus. Dieses Jahr fiel ihre Wahl in der zweiten Runde auf Marshawn Kneeland, der bereits im Training Camp beeindruckt hat. „Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Sehr reif“, sagte Coach Mike McCarthy vor dem Training am Sonntag. „Ich liebe seine Physis, seinen Motor, genau wie während des Draft-Prozesses. Er ist gut gestartet. Er fühlt sich sehr wohl, nimmt es im Klassenzimmer auf. Eine offene Persönlichkeit, was wichtig ist. Er ist gut gestartet.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Defensive Optionen im Camp

Im Camp haben die Cowboys mit Viliami Fehoko, Tyrus Wheat und Durrell Johnson drei Defensive Ends, die jedoch letztes Jahr keinen Sack verzeichnen konnten. Chauncey Golston, der sowohl als End als auch als Tackle spielen kann, erzielte in der vergangenen Saison 1,5 Sacks.