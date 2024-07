NFL-Star beendet überraschend Karriere!

COSTA MESA, Kalifornien – In einer überraschenden Wendung hat Michael Gallup, der erst im April einen Einjahresvertrag über bis zu 3 Millionen Dollar bei den Las Vegas Raiders unterschrieben hatte, am Dienstag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der 28-jährige Wide Receiver, der ursprünglich als Anwärter auf die Position des dritten Receivers im Team galt, entschied sich nur einen Tag vor dem ersten Training des Camps für diesen Schritt.

Gallup, ein erfahrener NFL-Spieler mit sechs Jahren in der Liga, nahm in dieser Offseason an den OTAs und dem Minicamp der Raiders teil. Während seiner Karriere bei den Dallas Cowboys fing er 266 Pässe für 3.744 Yards und erzielte 21 Touchdowns.