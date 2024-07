Verletzungsschock bei den Minnesota Vikings: Mekhi Blackmon erleidet Kreuzbandriss

Die Minnesota Vikings müssen einen herben Rückschlag hinnehmen: Cornerback Mekhi Blackmon hat sich während des ersten Trainingslagers der Saisonvorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen. Dies bestätigte eine Quelle gegenüber ESPN. Die Verletzung ereignete sich am Mittwoch während der 7-gegen-7-Übungseinheit, als Blackmon plötzlich humpelnd das Feld verließ und mehr als fünf Minuten auf dem Boden lag, bevor er langsam in die Umkleidekabine ging.

Schwerer Verlust für die Vikings

Blackmon, der in der letzten Saison als Rookie in 15 Spielen auflief und drei davon als Starter bestritt, war ein wichtiger Bestandteil der Verteidigung der Vikings. Der 24-Jährige sollte in der kommenden Saison um einen Platz in der Nickel-Defense kämpfen, zusammen mit den wahrscheinlichen Startern Byron Murphy Jr. und Shaquill Griffin.