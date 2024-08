49ers erwägen Brandon Aiyuk-Trade: Patriots und Browns in Verhandlungen

Patriots und Browns in der Pole-Position

Laut Informationen von ESPN haben sowohl die New England Patriots als auch die Cleveland Browns Kontakt zu den 49ers aufgenommen und ihr Interesse an Aiyuk bekundet. Die Pittsburgh Steelers zeigten ebenfalls Interesse, scheinen jedoch mittlerweile aus dem Rennen zu sein. Die Patriots verfolgen Aiyuk bereits seit Monaten und versuchen seit Februar, ihn zu verpflichten. Eliot Wolf, Executive Vice President of Player Personnel der Patriots, äußerte damals seine Hoffnung, die Offensive des Teams zu „bewaffnen“.