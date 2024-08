49ers sagen gemeinsames Training mit Saints wegen Verletzungen ab

SPORT1-AI 12.08.2024 • 08:55 Uhr Die 49ers sagen wegen zahlreicher Verletzungen die gemeinsamen Trainingseinheiten mit den Saints ab. Stattdessen trainieren sie in Santa Clara.

Die San Francisco 49ers haben aufgrund zahlreicher Verletzungen eine Änderung in ihrer Vorbereitung auf die neue NFL-Saison vorgenommen. Am Sonntag gaben sie bekannt, dass die geplanten gemeinsamen Trainingseinheiten mit den New Orleans Saints abgesagt wurden. „Die 49ers und Saints haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, die gemeinsamen Trainingseinheiten, die am Donnerstag, dem 15. August und Freitag, den 16. August in Irvine geplant waren, abzusagen“, hieß es in einer Erklärung der Niners.

Verletzungspech plagt die 49ers

Die gemeinsamen Trainingseinheiten sollten ursprünglich in Irvine, Kalifornien, stattfinden, wo die Saints ihr Trainingslager abhalten. Die Teams sollten sich auf ihr zweites Vorbereitungsspiel am kommenden Sonntag im Levi‘s Stadium in Santa Clara vorbereiten. Ein Insider berichtete ESPN, dass die Entscheidung hauptsächlich auf die zahlreichen Verletzungen zurückzuführen ist, die die 49ers während des Camps heimgesucht haben. Verschiedene Verletzungen haben in der letzten Woche mehrere Spieler daran gehindert, am Training teilzunehmen.

23 Spieler fehlen im Training

Als die Niners am Donnerstag trainierten, nahmen sage und schreibe 23 Spieler aus verschiedenen Gründen nicht teil. Und das Verletzungspech setzte sich im ersten Vorbereitungsspiel gegen die Tennessee Titans am Samstagabend fort, als Cornerback Ambry Thomas sich die rechte Hand brach und voraussichtlich für längere Zeit ausfallen wird.

Shanahan enttäuscht über Absage

Die Absage der Trainingseinheiten ist eine enttäuschende Entwicklung für Niners-Coach Kyle Shanahan, der diese Einheiten traditionell als besseren Maßstab für sein Team ansieht als Vorbereitungsspiele. „Es ist großartig, die Chance zu haben, gegen andere Teams zu scrimmagen“, sagte Shanahan am Samstag in Nashville. „Wir sind ein bisschen angeschlagen. Also müssen wir herausfinden, wie wir das hinbekommen.“

Trainingseinheiten in Santa Clara