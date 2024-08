Bo Nix: Neuer Starting Quarterback der Denver Broncos – Trainer Payton setzt auf Rookie

SPORT1-AI 22.08.2024 • 09:57 Uhr Bo Nix wird Starting-Quarterback vom NFL-Team Denver Broncos. Der Rookie überzeugt Coach Sean Payton.

Die Denver Broncos haben endlich Klarheit auf der Quarterback-Position geschaffen. Trainer Sean Payton verkündete am Mittwoch, dass Rookie Bo Nix die NFL-Saison als Starting-Quarterback beginnen wird. Diese Entscheidung beendete die Spekulationen und Fragen, die Payton in den letzten Wochen immer wieder gestellt wurden.

Die Bekanntgabe

Payton hielt die Ankündigung so unspektakulär wie möglich. Er informierte die drei Quarterbacks des Teams – Bo Nix, Jarrett Stidham und Zach Wilson – individuell vor dem Training am Mittwoch. „Direkt hier auf dem Trainingsfeld habe ich mir jeden von ihnen geschnappt“, sagte Payton. „Nix lächelte, er war gut drauf und bereit für das Training. Wir hatten weder Kuchen noch Kerzen oder so etwas.“

Der Plan für Nix

Seitdem die Broncos Nix im April an Platz zwölf im Draft auswählten, betonte Payton immer wieder, dass es einen klaren Plan für die Quarterback-Position gebe. Nix war einer der Top-Quarterbacks auf dem Draft-Board der Broncos, nicht weil es eine Voraussetzung war, sondern weil er genau das Profil erfüllte, das das Team suchte. Sie wollten Reife, Gelassenheit und Genauigkeit. Ein Rhythmus-Passer, der den Ball pünktlich bewegt und keine Sacks nimmt. Ein Spieler, der ein echter „Football-Grinder“ ist.

Die Entscheidungskriterien

Was Nix als NFL-Quarterback leisten wird und wohin die Broncos mit ihm gehen, bleibt abzuwarten. Doch es besteht kein Zweifel, dass der 24-jährige Nix – der 61 College-Spiele bei Auburn und Oregon startete – alle Anforderungen von Payton erfüllte. Diese Einschätzung begann bereits am Abend des 25. April, kurz nachdem die Broncos den QB ausgewählt hatten.

„Ich würde sagen, dass er früh im Prozess in vielen Bereichen herausstach“, sagte Payton an jenem Abend. „Man achtet genau auf das Filmstudium. Er hat viel Football gespielt, aber Sack-Differential, Turnover-Differential, Genauigkeit, Third-Down-Passing – er war Erster, Erster, Erster, Erster in dieser Klasse. Ich würde sagen, seine Armstärke – wir haben sie beim Pro Day gesehen, aber auch im privaten Workout – war sehr gut. Er ist super schlau.“

Die Einschätzung der Verteidiger

Viele der Broncos-Verteidiger stimmen ihrem Trainer zu. Mehrere haben gesagt, dass Nix ein „guter Look-off-Guy“ ist, was bedeutet, dass er seine beabsichtigten Ziele nicht mit seinen Augen verrät. Stattdessen bewegt er die Verteidiger mit seinen Augen, um dann zu seinen eigentlichen Zielen zurückzukehren. „Er ist super, super effizient“, sagte Safety P.J. Locke. „Mann, ich denke, er ist wie ein sehr erfahrener Rookie. Die Art, wie er sich verhält, das Selbstvertrauen, das er hat.“

Keine Sonderbehandlung

Payton blieb seinen Coaching-Wurzeln treu, die tief in der harten Liebe von Hall of Fame-Coach Bill Parcells verwurzelt sind. Egal wie Payton anfangs über Nix dachte, diejenigen, die mit Payton gecoacht haben, wissen, dass er Nix nicht einfach zum Starter ernannt hätte, nur weil Nix „Erstrundenpick“ neben seinem Namen stehen hatte. Payton hielt Nix nicht aus den beiden bisherigen Preseason-Spielen der Broncos heraus, um ihn vor Kontakt zu schützen.

Der Prozess von Trainingseinheiten, Camp, Wettbewerb und Bewertung war Teil des Tests, um sicherzustellen, dass Nix den Startplatz verdient hatte. „Ich denke, das ist Teil dieses Prozesses, über den wir sprechen“, sagte Payton. „Alles in dieser Liga muss verdient werden. Wenn jemand etwas hat, das nicht verdient ist, kann das deine Umkleidekabine wirklich beeinflussen. Es gibt immer noch dieses Element von zeigen und verdienen und demonstrieren.“

Der Wettkampf

Der wahre Wettbewerb zwischen Nix und Stidham endete wahrscheinlich letzte Woche, als Nix die meisten Snaps mit der Startoffensive in drei aufeinanderfolgenden vollen Trainingseinheiten erhielt, einschließlich des gemeinsamen Trainings am Freitag mit den Green Bay Packers.

Nix startete dann das Preseason-Spiel am Sonntag gegen die Packers und beendete es mit 8 von 9 Pässen für 80 Yards und einem Touchdown im 27:2-Sieg der Broncos im Empower Field at Mile High. In zwei Preseason-Auftritten führte Nix die Broncos zu Punkten bei sechs der sieben Possessions, die er spielte. Die Broncos erzielten mehrere First Downs in jedem Drive, meist gegen Reservisten sowohl der Indianapolis Colts als auch der Packers.

Die Erwartungen

Wie im April klang Payton nach dem Spiel am Sonntag so, als würde er über Nix als Starting-Quarterback sprechen, obwohl er ihm noch nicht offiziell die Schlüssel übergeben hatte. „Nun, hören Sie, er hat gut gespielt“, sagte Payton am Sonntagabend, als er gefragt wurde, ob Nix genug in der Preseason getan habe, um den Startplatz zu verdienen. „Ich kündige keinen Starting Quarterback an. ... Ich lasse es euch wissen, wenn die Zeit gekommen ist.“

Diese Zeit kam am Mittwoch, und nun wird von allen Beteiligten Gelassenheit erwartet. Nicht nur von Nix, sondern auch von Payton – der zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere, die bis 2006 zurückreicht, einen Rookie starten lässt – und von einer Broncos-Fangemeinde, deren Team seit dem Rücktritt von Peyton Manning nach dem Super Bowl 50-Titel am Ende der Saison 2015 bereits den 13. Starting Quarterback hat.