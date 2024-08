SPORT1-AI 31.08.2024 • 10:02 Uhr Die Los Angeles Chargers verlängern den Vertrag mit Cameron Dicker um gleich vier Jahre. Der NFL-Kicker ist bekannt für Rekorden - und besondere Fan-Liebe.

Die Los Angeles Chargers haben am Freitag eine Einigung mit Kicker Cameron Dicker über eine vierjährige Vertragsverlängerung im Wert von 22,04 Millionen Dollar erzielt. Dies berichtete ESPN-Insider Adam Schefter. Der Vertrag beinhaltet 12,5 Millionen Dollar garantiertes Gehalt.

Belohnung für eine herausragende Saison

Die Chargers honorieren damit eine der besten Saisons in Dickers Karriere, in der er zu den konstantesten Spielern des Teams gehörte. Dicker stellte in der vergangenen Saison einen Franchise-Rekord für Field Goals über 50 Yards auf, indem er sieben Kicks erfolgreich verwandelte.

Ein steiniger Weg zum Erfolg

Dickers Weg in die NFL war alles andere als geradlinig. Nachdem er 2022 ungedraftet von der University of Texas gekommen war, verbrachte er seine Rookie-Saison bei drei verschiedenen Teams, bevor er in Woche 7 bei den Chargers landete - unter glücklichen Umständen. Dies geschah nach einer Verletzung des damaligen Kickers Dustin Hopkins. In der letzten Offseason kämpften Dicker und Hopkins im Trainingslager um die Startposition, wobei Dicker letztendlich den Job gewann. Die Chargers tauschten Hopkins daraufhin zu den Clevelandhopkingssssssssssssss Browns.

Ein Fan-Liebling und Pro Bowl-Kandidat

Dicker wurde schnell zu einem Fanliebling in der letzten Saison. Er erlangte große Popularität durch seine Leistung in einem Video, das von den Chargers veröffentlicht wurde und für Dickers Teilnahme am Pro Bowl warb.

Chargers-Coach Jim Harbaugh lobte Dicker kürzlich: "Ich denke, eine der großen Tugenden in unserem Team ist Cameron Dicker. Die Art und Weise, wie er seine Aufgaben angeht, verkörpert wahres Selbstvertrauen und er ist wirklich großartig in dem, was er tut. Das fängt an, auf mich abzufärben. Wenn ich mein Leben so leben könnte, wie Cameron Dicker seines lebt, wäre das ein lustiges, angenehmes Leben."