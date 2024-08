Dallas Cowboys: Spannungen zwischen Jerry Jones und CeeDee Lamb – Vertragsverhandlungen in der Schwebe

SPORT1-AI 12.08.2024 • 08:43 Uhr Das Verhältnis zwischen dem Boss der Dallas Cowboys Jerry Jones und Star-Receiver CeeDee Lamb ist weiterhin angespannt. Grund dafür ist das Hold-out von Lamb.

Die Vertragsverhandlungen zwischen den Dallas Cowboys und ihrem Star-Receiver CeeDee Lamb sorgen weiterhin für Schlagzeilen. Nachdem Cowboys-Besitzer und General Manager Jerry Jones vor wenigen Tagen noch betont hatte, dass keine Dringlichkeit bestehe, Lambs Vertrag zu verlängern, änderte er am Sonntag seinen Tonfall deutlich.

Jones' neue Töne vor dem Preseason-Auftakt

Im Vorfeld des Preseason-Auftaktspiels gegen die Los Angeles Rams sagte Jones: „Jetzt verstehe ich komplett die Angst, die aufkommt, wenn man sich Sorgen macht und jemand sagt, ob man vermisst wird oder nicht. Nun, CeeDee, du wirst vermisst, okay? Aber du wirst hier draußen im Wettkampf nicht vermisst und das setzt keinen Druck auf uns.“

Diese Aussage steht im Kontrast zu Jones' ursprünglichen Kommentaren, die für Aufsehen sorgten und sogar ein "lol" von Lamb auf X (ehemals Twitter) hervorriefen. Auf die Frage, ob er Dringlichkeit verspüre, Lamb zu verpflichten, antwortete Jones damals schnell mit "Nein". Seine Begründung? "Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe", erklärte Jones am Donnerstag. "Ich habe kein Gefühl der Dringlichkeit, es zu erledigen. Gib irgendeinen Grund an. Ich war vor zwei Tagen bei Nobu. Nimm das als Grund. Was auch immer du da rausbringen willst."

Vertragsverhandlungen und mögliche Strafen

Die Cowboys befinden sich in Gesprächen mit Lamb über eine Vertragsverlängerung, die ihn zu einem der bestbezahlten Receiver in der NFL machen würde. Kürzlich unterzeichnete Justin Jefferson von den Minnesota Vikings einen Vierjahresvertrag über 140 Millionen Dollar, was ihn zum bestbezahlten Nicht-Quarterback der NFL machte. Lamb drohen tägliche Geldstrafen von 40.000 Dollar, und da er das Preseason-Spiel gegen die Rams verpasste, könnten die Strafen fast eine Million Dollar betragen. Allerdings liegen alle Strafen im Ermessen des Teams, da Lamb sich noch in seinem Rookie-Vertrag befindet und sie daher zurückgenommen werden können.

Vergleich mit Ezekiel Elliott

Nach einem Preseason-Spiel 2019 gegen die Rams sagte Jones scherzhaft "Zeke who?" nach einer soliden Leistung des damaligen Rookie-Runningbacks Tony Pollard, während Ezekiel Elliott das Trainingslager im Vertragsstreit aussetzte. Eine Woche vor Saisonbeginn unterzeichnete Elliott dann einen Sechsjahresvertrag über 90 Millionen Dollar, der ihm 50 Millionen Dollar garantierte.

Wertvolle Trainingszeit verpasst