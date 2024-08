DeAndre Hopkins verletzt: Titans-Star fällt mehrere Wochen aus – Treylon Burks übernimmt

NASHVILLE, Tenn. – Die Tennessee Titans müssen in den kommenden Wochen auf ihren erfahrenen Wide Receiver DeAndre Hopkins verzichten. Wie Head Coach Brian Callahan am Samstag gegenüber den Medien bestätigte, zog sich Hopkins Anfang dieser Woche eine Knieverletzung zu und verpasste daraufhin die Trainingseinheiten am Freitag und Samstag. Glücklicherweise wird keine Operation erforderlich sein.

Optimismus trotz Verletzung

Hopkins' Bedeutung für die Titans

In der vergangenen Saison führte Hopkins die Titans in allen wichtigen Kategorien an: 75 Receptions, 1.057 Yards und sieben Touchdowns. Sein Ausfall wird daher eine große Lücke in der Offensive der Titans hinterlassen.