Ex-NFL-Profi Cherilus pinkelt Passagierin im Flugzeug an

SID 20.08.2024 • 12:12 Uhr Gosder Cherilus sorgt mit seinem Verhalten für einen Flugabbruch und wird festgenommen.

Ex-NFL-Profi Gosder Cherilus hat in den USA für einen Eklat gesorgt. Wie mehrere US-Medien berichteten, soll der 40-Jährige auf einem Flug von Boston nach Dublin auf eine Frau uriniert haben. Das Flugzeug kehrte laut eines Berichts der Polizei von Massachusetts offiziell aufgrund „eines widerspenstigen Passagiers“ an seinen Start-Flughafen zurück. Dort wurde der ehemalige Offensive Tackle der Detroit Lions festgenommen.

Die Geschädigte, Connee Bush, äußerte sich zu dem Zwischenfall gegenüber NBC Boston wie folgt: „Ich habe ihn aufgefordert, damit aufzuhören, und ihn versucht wegzudrücken. Das war eine komplett verrückte Erfahrung, so etwas möchte ich nicht wieder erleben.“

Gosder Cherilus festgenommen

Am Montag bekannte sich Cherilus vor Gericht nicht schuldig, in einem Statement in den Sozialen Medien erklärte er sein "unangemessenes Verhalten" mit "einer mehrstündigen Verspätung" des Fluges, aufgrund der er Schlaftabletten einnahm, die er sonst nicht verwende. Die vorsitzende Richterin Debra DelVecchio soll von einem ziemlich "ungeheuerlichen" Fall gesprochen haben, "wenn man sich die Fakten ansieht".