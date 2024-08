Ex-NFL-Spieler Cierre Wood für Mord und Kindesmissbrauch zu lebenslanger Haft verurteilt

Ein ehemaliger NFL - und CFL-Spieler, Cierre Wood, wurde am Dienstag in Las Vegas zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 33-jährige Running Back wurde wegen des Todes der fünfjährigen Tochter seiner Freundin im April 2019 schuldig gesprochen. Die Verurteilung erfolgte, nachdem Wood einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen war und im April ein Schuldbekenntnis für Mord zweiten Grades und schweren Kindesmissbrauch abgelegt hatte.

Lebenslange Haftstrafe mit Aussicht auf Bewährung

Alford-Plea und Schuldbekenntnis von Wood

Cierre Wood spielte College Football an der University of Notre Dame, bevor er kurze Zeit bei drei NFL-Teams und den Montreal Alouettes in der Canadian Football League (CFL) verbrachte.

Mitangeklagte Mutter ebenfalls schuldig

Gerichtsakten zeigen, dass auch die Mutter des Kindes, Amy Taylor, 31, Anfang dieses Jahres im Rahmen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft ein Schuldbekenntnis für Mord zweiten Grades und schweren Kindesmissbrauch abgelegt hat. Das Büro des Gerichtsmediziners in Las Vegas gab an, dass das Kind, La'Rayah Davis, am 9. April 2019 an stumpfen Gewalteinwirkungen starb.