Falcons-Schock: Rondale Moore erleidet saisonbeendende Knieverletzung

Die Atlanta Falcons müssen einen herben Rückschlag verkraften. Wide Receiver Rondale Moore wurde am Donnerstag auf die Reserve/Injured-Liste gesetzt, nachdem er sich eine saisonbeendende Knieverletzung zugezogen hat. Moore wurde während eines gemeinsamen Trainings mit den Miami Dolphins am Mittwoch vom Feld abtransportiert.

Moore verletzt sich im Training

Die Verletzung ereignete sich während eines Passspiels, als der Rookie-Quarterback Michael Penix Jr. Wide Receiver Josh Ali auf der rechten Seite der Endzone anspielte. Der Pass war unvollständig und die Aktion schien zunächst unbedeutend, bis Moore auf der gegenüberliegenden Seite der Endzone am Boden liegen blieb. Ein Aircast wurde an Moores rechtem Knie angebracht, und er wurde sofort in eine nahegelegene medizinische Einrichtung gebracht.