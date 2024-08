Haason Reddick fordert Trade: Unzufriedenheit bei den New York Jets eskaliert

SPORT1-AI 13.08.2024 • 08:57 Uhr Haason Reddick fordert einen Trade von den New York Jets, da er unzufrieden mit seinem Vertrag ist. Er hat 21 Tage des Trainingscamps verpasst und hohe Strafen angesammelt.

Die Vertragsverhandlungen zwischen den New York Jets und Haason Reddick haben am Montag eine unschöne Wendung genommen. Der Pro Bowl Edge Rusher hat offiziell einen Trade gefordert, wie Quellen wie unter anderem ESPN berichteten. Reddick, unzufrieden mit seinem aktuellen Vertrag, hat 21 Tage des Trainingscamps verpasst und damit eine verpflichtende Geldstrafe von 50.000 Dollar pro Tag auf sich gezogen. Diese Situation ist besonders ungewöhnlich, da er erst vor viereinhalb Monaten in einem Trade zu den Jets kam.

Keine Einigung in Sicht

Die Jets haben bisher keinen Kommentar zu Reddicks Trade-Anfrage abgegeben. Ende März hatten sie einen bedingten Drittrunden-Pick für 2026 an die Philadelphia Eagles abgegeben, um den zweifachen Pro Bowler zu verpflichten. Die Jets gingen davon aus, dass Reddick unter seinem bestehenden Vertrag spielen würde, doch das wurde problematisch, als er das gesamte Offseason-Programm, einschließlich des verpflichtenden Minicamps, ausließ. Ein Insider erklärte: „Die Jets verhandeln nicht mit einem Spieler, der nicht im Camp ist, und Reddick weigert sich zu erscheinen, solange sein Vertrag nicht angepasst wird.“

Unzufriedenheit mit dem Vertrag

Reddick steht im letzten Jahr seines Dreijahresvertrags über 45 Millionen Dollar, den er 2022 als Free Agent bei den Eagles unterschrieben hatte. Er soll ein nicht garantiertes Grundgehalt von 14,25 Millionen Dollar erhalten. Reddick ist der Meinung, dass er seinen Vertrag übertroffen hat und wie die besten Edge Rusher bezahlt werden sollte. Dies war der Hauptgrund, warum die Eagles ihn trotz seiner guten Leistungen in der Offseason auf den Markt brachten. In den letzten vier Saisons hat Reddick 50,5 Sacks erzielt, was ihn auf Platz vier in der Liga bringt.

Die Jets hatten nach dem Verlust ihres Sack-Leaders Bryce Huff an die Eagles in der Free Agency schnell gehandelt und Reddick verpflichtet. Doch sie haben es versäumt, seine Vertragssituation zum Zeitpunkt des Trades zu klären, obwohl Quellen angeben, dass sie ihm eine Vertragsverlängerung angeboten haben. Wie viel sie angeboten haben, ist unklar, aber es lag wahrscheinlich weit unter dem, was Reddick sich erhofft hatte. Die Jets wollten den Vertrag später in der Saison oder nach der Saison neu verhandeln, waren jedoch überrascht, als Reddick an keinen freiwilligen Workouts teilnahm.

Hohe Geldstrafe für Reddick

Reddick hat durch das Verpassen von 21 Tagen im Trainingscamp verpflichtende Geldstrafen in Höhe von 1,05 Millionen Dollar angesammelt, wie es im Tarifvertrag festgelegt ist. Diese Strafen können nicht aufgehoben werden. Zusätzlich hat er etwa 300.000 Dollar an Ermessensstrafen aufgrund einer Klausel im Tarifvertrag erhalten. Bereits im Frühjahr kostete ihn das Fernbleiben vom Minicamp 100.000 Dollar und er verzichtete auf einen Workout-Bonus von 250.000 Dollar, indem er in der Offseason fernblieb.

Jets haben große Pläne mit Reddick