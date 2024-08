Horrorverletzung kurz vor NFL-Start

Herbig verletzt sich im Training

Herbig, der während des gesamten Trainingscamps hauptsächlich als Center mit der ersten Mannschaft arbeitete, zog sich die äußerst schmerzhafte Verletzung in der vergangenen Woche zu. Steelers-Coach Mike Tomlin bestätigte die Verletzung nach der 3:9-Niederlage in der Preseason gegen die Buffalo Bills am Samstagabend, fügte jedoch hinzu, dass Herbig eine zweite Meinung einholen würde.