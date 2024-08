Irre Rettung: NFL-Team bleibt im Aufzug stecken

SPORT1-AI 24.08.2024 • 09:04 Uhr Das NFL-Team der Los Angeles Chargers müssen gerettet werden. Einige Spieler und Mitarbeiter bleiben in einem Aufzug stecken.

Eine ungewöhnliche Rettungsaktion sorgte am Freitagabend für Aufregung bei den Los Angeles Chargers. Mehrere Spieler und Mitglieder der Reisegruppe des NFL-Teams mussten durch eine Deckenplatte kriechen, um aus einem steckengebliebenen Hotelaufzug in Dallas zu entkommen.

Hilfe durch Dallas Fire-Rescue

In einem Beitrag in den sozialen Medien bedankten sich die Chargers bei der Feuerwehr in Dallas für deren schnelle Reaktion und Professionalität. Gegen 19:30 Uhr Ortszeit halfen die Feuerwehrleute den Eingeschlossenen, indem sie sie „einzeln“ durch eine Deckenplatte in einen benachbarten Aufzug beförderten. „Die Los Angeles Chargers danken Dallas Fire-Rescue für ihre schnelle Reaktion, Professionalität und erheblichen Einsatz, um die Sicherheit aller zu gewährleisten“, hieß es in der Mitteilung des Teams.

Technische Schwierigkeiten und Rettungseinsatz

Laut WFAA.com blieb der Aufzug in einem „blinden Schacht“ zwischen dem dritten und dem 15. Stockwerk des Westin Hotels in der Innenstadt von Dallas stecken. Ein Techniker scheiterte bei dem Versuch, den Aufzug wieder in Gang zu setzen, sodass die Feuerwehr ihr Urban Search and Rescue Team entsandte. Insgesamt waren etwa 15 Personen von dem Vorfall betroffen, wie WFAA berichtete.

Dank an die Retter

Es war zunächst nicht bekannt, welche Chargers-Spieler in dem Aufzug festsaßen. Eine Quelle verriet jedoch ESPN's Kris Rhim, dass Chargers-Coach Jim Harbaugh alle Mitglieder von Dallas Fire-Rescue anschließend zum gemeinsamen Essen in den Team-Speisesaal einlud.

Vorbereitung auf das letzte Preseason-Spiel