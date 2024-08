Jerry Jones bleibt gelassen: Keine Eile bei CeeDee Lambs Vertragsverhandlungen

SPORT1-AI 09.08.2024 • 09:08 Uhr Jerry Jones bleibt gelassen bei CeeDee Lambs Vertragsverhandlungen, trotz dessen Holdout und hoher Gehaltsforderungen. Lamb verpasst das Trainingslager.

OXNARD, Kalifornien – Während CeeDee Lamb weiterhin im Holdout bleibt, zeigte sich Dallas Cowboys Besitzer Jerry Jones nach einem gemeinsamen Training mit den Los Angeles Rams betont entspannt hinsichtlich einer Vertragsverlängerung für den Wide Receiver. Lamb, der sich im letzten Jahr seines Vertrags befindet und in dieser Saison 17,99 Millionen Dollar verdienen soll, nahm nicht am Trainingslager teil, da er auf einen neuen Vertrag hofft, der ihn zu einem der bestbezahlten Receiver der NFL machen würde.

Jones zeigt keine Eile

Die Cowboys setzten Lamb zu Beginn der Woche auf die Reserve/Did Not Report-Liste, um während des Trainingslagers einen zusätzlichen Kaderplatz zu schaffen. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, dass Lamb zum Saisonauftakt nicht einsatzbereit sei, antwortete Jones: „Nun, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir großartige Arbeit leisten, echte Fortschritte machen und ich glaube nicht, dass wir einen Schritt zurück machen.“

Lamb reagierte auf dieses Zitat auf Social Media mit einem einfachen „lol“. Jones verneinte daraufhin erneut, dass er einen Handlungsdruck verspüre und fügte lachend hinzu: „Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich habe keinen Handlungsdruck. Geben Sie irgendeinen Grund an. Ich war vor zwei Tagen bei Nobu. Geben Sie das als Grund an. Was auch immer Sie veröffentlichen möchten.“

Vergleich mit Justin Jefferson

Im Juni hatten die Minnesota Vikings Wide Receiver Justin Jefferson einen Vierjahresvertrag über 140 Millionen Dollar angeboten, der 110 Millionen Dollar garantiert. Jeffersons durchschnittliches Jahresgehalt von 35 Millionen Dollar machte ihn zum bestbezahlten Nicht-Quarterback der NFL. Lamb hatte bereits das obligatorische Minicamp der Cowboys im Juni ausgelassen und damit Geldstrafen in Höhe von rund 100.000 Dollar auf sich gezogen, die jedoch vom Team zurückgenommen werden könnten. Für jeden Tag, den er im Trainingslager verpasst, wird Lamb mit 50.000 Dollar bestraft, diese Strafen können jedoch nicht zurückgenommen werden.

Chancen für unbewiesene Spieler

„Nun, ich erwarte nicht, dass wir ohne CeeDee Lamb auskommen müssen, aber dieses Camp hat denjenigen Möglichkeiten gegeben, die es am meisten brauchen“, sagte Jones. „Und das sind diejenigen, die nicht so bewährt sind wie CeeDee. Es ist also ein großartiger Plan, um das Receiving-Corps zu sehen und ein Receiving-Corps aus den Rookies zu entwickeln.“

In der letzten Saison hatte Lamb in 17 Spielen 135 Catches für 1.749 Receiving Yards, beides Teamrekorde. Seine 135 Receptions führten die NFL an.