Kreuzbandriss bei Buccaneers-Star Opeta

Opeta und Bredeson im direkten Duell

Opeta, ein undrafted Free Agent, der in den letzten vier Jahren als Backup bei den Philadelphia Eagles diente, war in einem intensiven Wettbewerb mit Ben Bredeson. Beide Spieler hatten in dieser Offseason als unrestricted Free Agents bei den Buccaneers unterschrieben. Head Coach Todd Bowles hatte die Leistungen beider Spieler im Offseason-Programm gelobt und erklärte, dass er diesem Duell im Trainingslager mit großer Spannung entgegensah, sobald die Pads angelegt würden.

Rotationsprinzip im Training

Seit Montag hatten Opeta und Bredeson abwechselnd die Startreps in den gepolsterten Trainingseinheiten übernommen. Die Buccaneers hatten viel Arbeit in die Verstärkung ihrer Interior Offensive Line in dieser Offseason investiert. Neben den Verpflichtungen von Opeta und Bredeson wählten die Bucs im April im NFL Draft Elijah Klein von der University of Texas at El Paso (UTEP) in der sechsten Runde aus und nutzten ihren Erstrunden-Pick für Center Graham Barton von der Duke University.