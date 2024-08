NFL: CeeDee Lamb verlängert bei Dallas Cowboys - Mega-Deal über 136 Millionen Dollar

SPORT1-AI 28.08.2024 • 06:55 Uhr CeeDee Lamb verlängert seinen Vertrag bei den Dallas Cowboys um vier Jahre für 136 Millionen Dollar. Nach einem schwierigen Verhandlungsprozess und einem Holdout nimmt er am Training teil und bereitet sich auf die Saison vor.

Die NFL-Fans der Dallas Cowboys hatten am ersten Trainingstag im Ford Center allen Grund zur Freude. CeeDee Lamb, der Star-Receiver des Teams, unterschrieb zuvor eine Vertragsverlängerung über vier Jahre im Wert von 136 Millionen Dollar. Trotz einer mehr als 30-tägigen Abwesenheit in Oxnard, Kalifornien, aufgrund eines Holdouts, nahm Lamb an seinem ersten Training in Frisco teil – wenn auch in begrenztem Umfang.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein emotionaler Moment für Lamb

„Ich wünschte, wir hätten ein Camp gehabt. Aber es ist in Ordnung. Es wird sich schon einfügen“, sagte Lamb nach dem Training am Dienstag. „Aber ich bin sehr aufgeregt für den Moment. Ich genieße jeden Augenblick davon.“ Lamb betonte, dass er nie daran gezweifelt habe, dass der Tag kommen würde, an dem er eine Vertragsverlängerung erhält, auch wenn der Prozess stressig war. Der Deal beinhaltet einen Signing Bonus von 38 Millionen Dollar, ein Rekord für Wide Receiver, und 100 Millionen Dollar garantiert. Mit einem jährlichen Durchschnittsgehalt von 34 Millionen Dollar liegt er nun hinter Justin Jefferson von den Minnesota Vikings.

Ein schwieriger Verhandlungsprozess

Während der Verhandlungen trainierte Lamb in Texas und Davie, Florida. „Es war eigentlich ziemlich verrückt“, sagte Lamb. „Mein Agent, Tory Dandy, sagte mir, dass die Cowboys nur bereit wären, mir 34 Millionen Dollar pro Jahr zu zahlen. Ich antwortete: ‚Wo kann ich unterschreiben?‘“ Der Verhandlungsprozess war schwierig. Zu einem Zeitpunkt während des Trainingslagers sagte Cowboys-Besitzer und General Manager Jerry Jones, dass es keine Dringlichkeit gebe, einen Deal abzuschließen. Dies führte dazu, dass Lamb auf Social Media mit einem „lol“-Post und einem Bild von einem bösen Spider-Man reagierte.

Fokus auf die kommende Saison

Nachdem der Deal abgeschlossen war, hatten Lamb und Jones ein klärendes Gespräch. „Wir hatten ein geschäftliches Gespräch“, sagte Lamb. „Wir mussten einfach den Raum klären. Alles liegt hinter uns. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Wir haben bekommen, was wir brauchten. Jetzt ist es an der Zeit, zu spielen.“ Lamb bereitet sich nun auf das Saisoneröffnungsspiel am 8. September gegen die Cleveland Browns vor. Trotz weniger als zwei Wochen Trainingszeit sagte Lamb, dass er bereit sei, ein volles Spiel zu spielen. „Ich muss ein bisschen gestoßen werden. Nicht so sehr getroffen, aber während ich laufe, ein kleiner Schubs“, fügte er hinzu.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neue Ziele und Erwartungen

Lamb fügte 15 Pfund zu seiner Statur hinzu, etwas, das er vorhatte, falls die Vertragsvereinbarung früher in der Offseason zustande gekommen wäre. „Ich habe jetzt eine Art Körperpanzer an mir“, sagte Lamb. „Ich kann ein paar mehr Hits einstecken. Ich bin auf meine Chancen vorbereitet.“ Letzte Saison führte Lamb die NFL mit 135 Receptions an und stellte einen Teamrekord mit 1.747 Receiving Yards auf, während er 14 Touchdowns erzielte (12 Receiving, zwei Rushing). „Ganz ehrlich, ich denke nicht, dass es einen Rückschritt geben wird“, sagte Lamb. „Ich bin bereit. Ich bereite mich auf diese Momente vor. Ich spiele dieses Spiel mein ganzes Leben.“

Wunsch nach Dak Prescotts Verlängerung