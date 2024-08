NFL: Feueralarm! Aufregung bei den Dallas Cowboys

Training geht trotz Feueralarm weiter

Letztes Training in Oxnard

Am Mittwoch steht das letzte Training in voller Montur im Camp in Oxnard an. Nach einer kurzen Trainingseinheit und einer Autogrammstunde für die freiwilligen Helfer des Camps kehrt das Team am Donnerstag nach Dallas zurück. Dort empfangen die Cowboys am Samstag die Los Angeles Chargers im AT&T Stadium zu ihrem letzten Vorbereitungsspiel der Preseason.