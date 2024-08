NFL: Hoffnung für Deutsche nach Schock

Wie ESPN berichtet, wurden Jakob Johnson von den New York Giants, St. Brown von den New Orleans Saints, Metz von den Tampa Bay Buccaneers und Zierer von den Houston Texans in den Practice Squad berufen. Im SPORT1-Interview sprach der Offensive Tackle kürzlich über seinen Traum, in der NFL zu spielen. Als einer der International Player darf sich der 24-Jährige nun im Practice Squad beweisen.