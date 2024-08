NFL: Johnson heuert in New York an

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson hat in der US-Profiliga NFL ein neues Team gefunden. Der 29-Jährige heuert beim viermaligen Super-Bowl-Sieger New York Giants an, wie die Franchise bekannt gab. Für Johnson, der auf der Position des Fullbacks spielt, ist es die dritte Station in der NFL. Sein Vertrag bei den Las Vegas Raiders war nach der vergangenen Saison ausgelaufen.

In Las Vegas hatte der gebürtige Stuttgarter zwei Spielzeiten verbracht, zuvor hatte er von 2019 bis 2021 für den sechsmaligen Champion New England Patriots gespielt. Mit den Giants könnte Johnson in der kommenden Saison sogar eine Partie in Deutschland bestreiten: Am 10. November trifft New York in München auf die Carolina Panthers.