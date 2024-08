NFL: Nach Unfall! Update um NFL-Star

NFL -Star Mark Andrews (Baltimore Ravens) hat seit einem schweren Autounfall am vergangenen Mittwoch nicht mehr am Training teilgenommen. Coach John Harbaugh beruhigte jedoch die Fans und erklärte, dass es sich um eine „sehr kleine Sache“ handele. „Wir machen uns gerade keine Sorgen um ihn“, sagte der Ravens-Trainer und fügte hinzu: „Macht euch keine Sorgen um Mark. Er wird in Ordnung sein.“

Schwerer Unfall auf dem Weg zum Training

Andrews auf dem Feld, aber nicht im Training

Vor dem Vorbereitungsspiel am Samstag war Andrews auf dem Feld zu sehen, wie er lässig Pässe von Tight End Isaiah Likely fing, jedoch nahm er an keinen Drills teil. Es wird erwartet, dass Andrews mit dem Team nach Green Bay reist, wo die Ravens am Donnerstag ein gemeinsames Training mit den Packers absolvieren werden.