NFL: Neuer Konkurrent für deutschen NFL-Star?

SPORT1-AI 28.08.2024 • 09:10 Uhr Die Detroit Lions verstärken ihren Kader. Es kommt ein wohlmöglich neuer Konkurrent für den deutschen NFL-Star Amon-Ra St. Brown.

Die Detroit Lions haben noch einmal nachgelegt: Das NFL-Team hat sich die Dienste von Receiver Tim Patrick gesichert. Er kommt von den Denver Broncos und könnte ein neuer Konkurrent für den deutschen Amon-Ra St. Brown sein.

Tim Patrick verstärkt das Practice Squad der Lions

Patrick wird voraussichtlich zunächst auf dem Practice Squad der Lions unterschreiben. Dies berichteten Quellen gegenüber Insider Adam Schefter von ESPN. Die Broncos hatten Patrick am Dienstag entlassen, als sie ihren Kader auf 53 Spieler reduzierten.

"Im Namen aller in der Organisation kann ich nicht genug gute Dinge über die Art von Spieler und Person sagen, die Tim Patrick in den letzten sieben Jahren als Bronco war", sagte Broncos General Manager George Paton am Dienstag.

Rückkehr nach Verletzungen

Patrick hatte die letzten zwei Saisons aufgrund von Verletzungen verpasst, kehrte jedoch dieses Jahr vollständig ins Training-Camp zurück und erzielte in der Preseason fünf Catches für 44 Yards und einen Touchdown. Er verpasste die Saison 2022 wegen eines gerissenen Kreuzbandes, das er sich im Training-Camp zuzog, und die Saison 2023 aufgrund eines Achillessehnenrisses, ebenfalls früh im Camp erlitten.

Nach seiner Entlassung von den Baltimore Ravens und San Francisco 49ers im Jahr 2017 kämpfte sich Patrick vom Practice Squad der Broncos zu einer prominenten Rolle in der Offensive. In seiner Karriere hat der 30-Jährige 143 Receptions für 2.009 Yards und 12 Touchdowns in 55 Spielen erzielt.

Interesse der Lions

Die Lions zeigten Interesse an Patrick, nachdem sie die Veteranen Donovan Peoples-Jones und Daurice Fountain entlassen hatten. Beide waren große Wide Receiver, die sich während des Trainingscamps und der Preseason nicht vollständig durchsetzen konnten. Patrick bietet Tiefe und könnte eine wertvolle Rolle in der Offensive spielen.

Lions-Coach Dan Campbell sagte, es „wäre ein Luxus“, einen größeren Wide Receiver im Kader zu haben, um eine vielseitige Option hinzuzufügen. „Es hilft, und ich denke, ein Großteil davon kommt in diesen Eins-gegen-Eins-Situationen“, sagte Campbell am Montag.