NFL: Rätselraten um Star-Receiver

SPORT1-AI 29.08.2024 • 09:18 Uhr Ja‘Marr Chase nimmt überraschend nicht am Training der Cincinnati Bengals teil. Coach Zac Taylor räumt voreilige Aussagen ein. Ein Chase-Einsatz zum Saisonstart bleibt unsicher.

Selbst die besten Pläne können durchkreuzt werden. Weniger als 24 Stunden nachdem der Coach der Cincinnati Bengals Zac Taylor erklärte, dass Ja‘Marr Chase diese Woche weiter trainieren wird, nahm der Star-Wide-Receiver am Mittwoch nicht am Training teil. Das Team bereitet sich intensiv auf den Saisonauftakt vor, und Taylor musste nach dem Training einräumen, dass er sich zu früh geäußert hatte.

„Ich denke, ich habe mich zu schnell geäußert“, sagte Taylor den Reportern. „Das ist eine tagtägliche Situation. Wir werden es einfach weiterhin so sehen.“ Chase, dreifacher Pro-Bowl-Teilnehmer, nahm Anfang der Woche an leichteren Trainingseinheiten teil, bevor das Team am Mittwoch ein traditionelles Spielwochen-Training abhielt. Kurz nach Beginn des Stretchings betrat Chase die Indoor-Trainingshalle des Teams, jedoch nicht in Teamkleidung. Der Wide Receiver, der an keinem der Trainingseinheiten des Teams teilgenommen hatte, sprach anschließend nicht mit Reportern.

Spielt Chase beim Saisonauftakt?

Taylor bestätigte, dass Chase gesund bleibt, was der Wide Receiver seit dem obligatorischen Minicamp des Teams im Juli betont hat, bei dem er ebenfalls nicht trainierte. Chase hat derzeit noch zwei Jahre auf seinem Rookie-Vertrag, einschließlich einer Fünftjahresoption im Wert von 21,8 Millionen Dollar im Jahr 2025. Die Ereignisse vom Mittwoch relativieren auch Taylors Aussage vom Vortag, dass er zuversichtlich sei, dass Chase am ersten Spieltag spielen werde.

Am Mittwoch sagte Taylor, dass Chase aus funktionaler Sicht im Saisonauftakt gegen die New England Patriots am 8. September spielen könnte, selbst wenn er diese Woche nicht trainiert. Der Coach wollte jedoch keine Vorhersagen über einen Zeitplan für Chases Rückkehr treffen. „Ich denke, jeder Tag ist ein neuer Tag“, sagte Taylor am Mittwoch. „Wir werden weiter daran arbeiten. Ich werde keine Vorhersagen darüber treffen, was morgen bringt. Am Ende des Tages ist Ja‘Marr ein großartiger Typ, der viel für dieses Team bedeutet, und wir werden es einfach Tag für Tag angehen.“

Unterstützung aus dem Team

Bengals-Center Ted Karras zeigte Verständnis für beide Seiten, sowohl für das Team als auch für Chase, wenn es um Verhandlungen dieser Größenordnung geht. Chase strebt an, an die Spitze des Wide Receiver-Marktes zu gelangen, der in dieser Offseason von Justin Jefferson von den Minnesota Vikings gesetzt wurde, als er einen Vierjahresvertrag im Wert von 35 Millionen Dollar jährlich unterschrieb, einschließlich 110 Millionen Dollar an garantierten Geldern.