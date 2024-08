NFL-Star-Receiver zurück - Zukunft offen

Der „Hold-in“ scheint offiziell beendet zu sein. Cincinnati Bengals Wide Receiver Ja‘Marr Chase wird beim NFL-Saisonauftakt spielen, bestätigte Coach Zac Taylor am Dienstag. Nachdem Chase das gesamte Trainingslager verpasst hatte, nahm er in dieser Woche an den beiden leichten Trainingseinheiten des Teams teil und wird weiterhin involviert sein, während sich das Team auf das erste Spiel am 8. September gegen die New England Patriots vorbereitet.