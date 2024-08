NFL-Star Tavon Austin beendet Karriere: Ein Rückblick auf eine vielseitige Laufbahn

Tavon Austin beendet nach 113 NFL-Spielen für vier Teams seine Karriere. Der vielseitige Spieler bedankt sich emotional bei Fans und Organisationen via Instagram.

Tavon Austin beendet nach 113 NFL-Spielen für vier Teams seine Karriere. Der vielseitige Spieler bedankt sich emotional bei Fans und Organisationen via Instagram.

Tavon Austin, der in 113 NFL-Spielen für vier verschiedene Teams von 2013 bis 2021 auflief, hat am Dienstag offiziell seinen Rücktritt vom Football bekannt gegeben. Der 34-Jährige spielte zuletzt 2021 für die Jacksonville Jaguars, wo er in sieben Spielen 24 Pässe für 213 Yards und einen Touchdown fing. Im Jahr 2022 war er Teil des Practice Squads der Buffalo Bills, bevor er die letzte Saison außerhalb der Liga verbrachte.